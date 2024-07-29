"Будет вдвое более сложный матч": Ротань оценил следующего соперника на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча третьего тура футбольного турнира Игр-2024 против Аргентины.

Наставник "сине-желтых" выразил надежду, что удастся хорошо подготовиться к будущему противостоянию.

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"У нас ребята мастеровитые, но менталитет очень часто делает свое дело не в пользу нации. Поэтому мы должны это исправить, должны ментально все изменить, должны очень этого хотеть.

Должны выгрызать те матчи, которые даются очень сложно, а дающиеся легко - доводить до конца и быть профессионалами на все 90, а если нужно и на 110, 115 минут матча.

С Аргентиной будет вдвое более сложный матч, чем с Марокко. Верю в наших ребят, что мы настроимся, восстановимся, потому что специфика турнира такая - играем через два дня на третий с заявочным списком, где всего 16 футболистов. Очень сложно что-то варьировать", - сказал Ротань в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, матч между Украиной и Аргентиной состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей футбольного турнира Олимпиады-2024.

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