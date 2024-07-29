Середа - о выступлении на Олимпиаде в синхронных прыжках: "Дурак. Просто лопушара"

Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх не смогли взять медаль на Олимпиаде-2024 в мужских синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Середа не сдержал эмоций, комментируя выступление:

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Сделал очень маленький шаг вперед. На предыдущей Олимпиаде я был шестой, теперь пятый. Результатом не доволен. Совершил ошибку на пятом прыжке с коэффициентом сложности 3.7. Сделал пять баллов.

Ну, что сказать... Дурак. Была травма, но мне это не оправдание. Я готовился, на разминке у меня иногда этот скачок получался. Конечно, я готовился поменьше, чем другие, но все равно я так себя не могу оправдать. Просто "лопушника". Ну, по факту, – сказал Середа в комментарии Суспильне Спорт.

К слову, вашему вниманию медальный зачет Олимпиады в Париже.

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