"Я счастлива": Геращенко оценила свой старт на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 в прыжках в высоту – наша спортсменка со второй попытки преодолела барьер 1,95.

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Ирина прокомментировала свою победу в квалификации и высказалась об условиях соревнований:

"Самочувствие? Классно, как и на всех соревнованиях. Самочувствие прекрасное, мы в финале. Я счастлива, что здесь. Это моя третья Олимпиада, третий финал. Спасибо тренерке, восемь лет ее терпения, что она подводит меня к этому состоянию. Прыгаем и работаем дальше.

Иметь? Яма достаточно жесткая, но мы привыкли на таком прыгать. Дорожка такая же, как и в Риме: скользкая, жесткая и пружинит. Она скорая. Если попадать – это классно, будем пытаться это делать. Сегодня прыгалось хорошо и, я бы даже сказала, немного спокойно", - цитирует Геращенко Суспильне Спорт.

Стоит отметить, что к финальному этапу квалифицировалась Ярослава Магучих.Финал пройдет в воскресенье, 4 августа.

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