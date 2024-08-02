iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я счастлива": Геращенко оценила свой старт на Олимпиаде-2024

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих будут представлять Украину в финале.
Сегодня, 14:24
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 в прыжках в высоту – наша спортсменка со второй попытки преодолела барьер 1,95.

Читай также: Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: Магучих и Геращенко прошли квалификацию, Левченко выбыла

Ирина прокомментировала свою победу в квалификации и высказалась об условиях соревнований:

"Самочувствие? Классно, как и на всех соревнованиях. Самочувствие прекрасное, мы в финале. Я счастлива, что здесь. Это моя третья Олимпиада, третий финал. Спасибо тренерке, восемь лет ее терпения, что она подводит меня к этому состоянию. Прыгаем и работаем дальше.

Иметь? Яма достаточно жесткая, но мы привыкли на таком прыгать. Дорожка такая же, как и в Риме: скользкая, жесткая и пружинит. Она скорая. Если попадать – это классно, будем пытаться это делать. Сегодня прыгалось хорошо и, я бы даже сказала, немного спокойно", - цитирует Геращенко Суспильне Спорт.

Стоит отметить, что к финальному этапу квалифицировалась Ярослава Магучих.Финал пройдет в воскресенье, 4 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Ирина Геращенко

Статьи по теме

Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций
Кулиш - о "серебре" на Олимпиаде-2024: Винтовка работает, я халтурю Кулиш - о "серебре" на Олимпиаде-2024: Винтовка работает, я халтурю
Олимпиада-2024 в Париже: Китай продолжает лидировать, Украина поднялась на шесть мест Олимпиада-2024 в Париже: Китай продолжает лидировать, Украина поднялась на шесть мест
Непринужденность и рука в кармане: Турецкий стрелок стал звездой Сети после выступления на Олимпиаде-2024 Непринужденность и рука в кармане: Турецкий стрелок стал звездой Сети после выступления на Олимпиаде-2024
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Аргентина - Франция и другие матчи 1/4 финала Олимпиады-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:22
NaVi вышли в четвертьфинал нижней сетки турнира в Шанхае
Европа15:20
Ибрагимович: Уровень в Европе намного выше, но МЛС становится лучше
Олимпийские игры14:59
Ротань "наехал" на украинские клубы после вылета из Олимпиады - тренер не сдерживал эмоций
Бокс14:55
Стивенсон предсказал победителя боя Кроуфорд - Альварес
Европа14:31
Ливерпуль представил новую экипировку в цветах "ночного леса": новые формы футбольных команд
Олимпийские игры14:24
"Я счастлива": Геращенко оценила свой старт на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры14:15
Стрельба на Олимпиаде-2024: Костевич не прошла в финал из пневматического пистолета
Олимпийские игры14:06
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Бразилия обыграла Японию, Франция сыграет с Германией
Олимпийские игры13:57
"Очень хорощие ощущения": Магучих оценила свой старт на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры13:50
Кулиш - о "серебре" на Олимпиаде-2024: Винтовка работает, я халтурю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK