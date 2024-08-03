"Украина умеет вдохновлять": Зеленский отреагировал на победу фехтовальщиц на Олимпиаде-2024

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу женской сборной Украины по фехтованию на сабле на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Украинки в финале соревнований одолели команду Южной Кореи 45:42.

Читай также: Очередной невероятный камбек Харлан приносит Украине первое золото на Олимпиаде

"Украинское золото на Играх в Париже! Наша сборная по фехтованию на саблях: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова. Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают!

Болеем за наших и поддерживаем всей страной. Украина и на Олимпийских играх, и в это время умеет вдохновлять", - написал Зеленский в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинских фехтовальщиц на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!