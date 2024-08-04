Кличко поздравил женскую сборную Украины по фехтованию шпагой с золотой медалью Олимпиады
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил женскую сборную Украины по фехтованию шпагой с первой золотой медалью, которую нашей стране удалось добыть на Олимпиаде в Париже.
Чиновник оставил короткое сообщение в своем Telegram-канале, где отметил командную работу и профессионализм Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой.
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Кличко, как бывший боксер, отметил, что профессионализм в спорте дается очень тяжело.
"Поздравляю нашу женскую сборную по фехтованию на сабле с первым золотом Украины на Олимпиаде в Париже. Вы показали, что совместно, командой, Украина способна побеждать.
Спасибо за ваш профессионализм (знаю, насколько сложно он дается в спорте) и за волю к победе", - написал Виталий.
Напомним, ранее сообщалось, что возлюбленный Харлан лично поздравил ее с победой.
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