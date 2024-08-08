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Спортсменку из Индии лишили матча за "золото" Олимпиады-2024 из-за веса

Довольно необычный инцидент произошел незадолго до решающего поединка.
Сегодня, 08:46
Винеш Фогат / Getty Images
Винеш Фогат / Getty Images

Винеш Фогат могла стать первой женщиной в истории Индии, которая завоевала золотую олимпийскую медаль по борьбе.

Победив в полуфинале представительницу Кубы Юснейлис Гусман, 29-летняя спортсменка готовилась сотворить историю. Но ей не позволили это сделать.

Как сообщает Sports Illustrated, Фогат не хватило всего 100 граммов, чтобы вписаться в рамка весовой категории.

В итоге она была дисквалифицирована и отправлена на последнее место во всем соревновании.

"Это очень шокирует", — сказал в коротком интервью тренер Фогат Вирендер Сингх, добавив: "Если бы она получила золотую медаль, это стало бы поворотным моментом для индийского спорта".

После полуфинала Фогат весила на 2,7 килограмма больше допустимого значения. 

Источник: Getty Images

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Сотрудники индийской борцовской организации заставили ее провести бессонную ночь, которая включала в себя физические упражнения, пребывание в сауне и отказ от еды и воды.

Все еще имея лишний вес, они решили подстричь Винеш. Но этого все равно оказалось недостаточно - она была дисквалифицирована.

Примечательно, что дисквалификация может быть беспрецедентной для поединка за золотую медаль в истории олимпийской борьбы. Ветераны борьбы не смогли вспомнить предыдущий подобный случай.

Сначала ожидалось, что финальный поединок не состоится и "золото" вручат американке Саре Хильдебрандт. Однако затем было объявлено, что она будет бороться с Гусман, которая проиграла в полуфинале Фогат, и которую Хильдебрандт ранее уже побеждала.

Так произошло и в этот раз: Сара выиграла поединок 3-0 и стала олимпийской чемпионкой. Гусман же получила серебряную медаль.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада

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