Дементьев выиграл "золото" Паралимпиады-2024 в велоспорте
В пятницу, 6 сентября, в рамках Паралимпиады 2024 года состоялась шоссейная гонка в велоспорте в классе С5.
Украину в этой гонке представлял четырехкратный паралимпийский чемпион Егор Дементьев.
И по итогам этого заезда 37-летний украинец смог добавить себе еще одну золотую медаль: с результатом 2:18:59 Дементьев стал победителем гонки и паралимпийским чемпионом.
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Ранее Дементьев становился победителем трех шоссейных гонок (две в Лондоне-2012 и одна в Рио-де-Жанейро-2016), а также одной гонки преследования в велотреке в Рио-2016.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх 2024 года.
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