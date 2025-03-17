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Бойко - чемпион Европы U-21 по снукеру

Украинец сумел вырвать победу в решающем фрейме.
Сегодня, 14:55
Юлиан Бойко / Getty Images
Юлиан Бойко / Getty Images

Украинский снукерист Юлиан Бойко стал чемпион Европы по снукеру до 21 года.

В финале чемпионата украинцу противостоял британский спортсмен Оливер Сайкс.

Бойко уверенно повел в партии 3:1, однако после перерыва Сайксу удалось перевернуть игру и забрать три фрейма подряд.

В восьмом фрейме верх уверенно одержал Бойко, и судьба титула решалась в финальном девятом фрейме. Он длился 50 минут, по итогам которых Юлиан Бойко вырвал победу и стал чемпионом Европы.

Чемпионат Европы по снукеру U-21. Финал

Юліан Бойко 5-4 Олівер Сайкс
73-10, 31-(50)67, 121(66,51)-9, 71-35, 49-(58)63, 13-(58)78, 49(49)-68, 82(63)-23, 54-28

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Бойко

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