Бойко уступил в полуфинале чемпионата мира по снукеру

Украинец остановился за шаг до финала.

В албанском Големе прошли полуфиналы чемпионата мира по снукеру среди любителей (WSF).

Украинский снукерист Юлиан Бойко остановился в шаге от финале, проиграв гонгконгскому спортсмену.

Ка Вай Чонг не оставил никаких шансов украинцу, уверенно обыграв того 4:0.

В втором полуфинале сойдутся Гао Янг и Дэниэл Уомерсли, которые позднее сегодня определять второго финалиста.

Ранее также сообщалось, что Алексей Середа стал бронзовым призером чемпионата мира.

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