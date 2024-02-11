Бойко уступил в полуфинале чемпионата мира по снукеру
Украинец остановился за шаг до финала.
В албанском Големе прошли полуфиналы чемпионата мира по снукеру среди любителей (WSF).
Украинский снукерист Юлиан Бойко остановился в шаге от финале, проиграв гонгконгскому спортсмену.
Ка Вай Чонг не оставил никаких шансов украинцу, уверенно обыграв того 4:0.
В втором полуфинале сойдутся Гао Янг и Дэниэл Уомерсли, которые позднее сегодня определять второго финалиста.
Ранее также сообщалось, что Алексей Середа стал бронзовым призером чемпионата мира.
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