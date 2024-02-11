iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Бойко уступил в полуфинале чемпионата мира по снукеру

Украинец остановился за шаг до финала.
Сегодня, 12:22
Юлиан Бойко / wpbsa.com
Юлиан Бойко / wpbsa.com

В албанском Големе прошли полуфиналы чемпионата мира по снукеру среди любителей (WSF).

Украинский снукерист Юлиан Бойко остановился в шаге от финале, проиграв гонгконгскому спортсмену.

Ка Вай Чонг не оставил никаких шансов украинцу, уверенно обыграв того 4:0.

В втором полуфинале сойдутся Гао Янг и Дэниэл Уомерсли, которые позднее сегодня определять второго финалиста.

Ранее также сообщалось, что Алексей Середа стал бронзовым призером чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Бойко

Статьи по теме

Юлиан Бойко вышел в полуфинал чемпионата мира Юлиан Бойко вышел в полуфинал чемпионата мира
Два украинца прошли первый раунд квалификации чемпионата мира по снукеру Два украинца прошли первый раунд квалификации чемпионата мира по снукеру
Украинец Бойко не сумел пробиться на чемпионат мира по снукеру Украинец Бойко не сумел пробиться на чемпионат мира по снукеру
Украинец Бойко прошел во второй раунд квалификации на чемпионат мира по снукеру Украинец Бойко прошел во второй раунд квалификации на чемпионат мира по снукеру
Помочь журналистам

Видео

Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 113:20
Правая рука Ньюи может перейти в Феррари
Бокс12:59
"Точно есть "крыса", мы перероем все": Менеджер Фьюри обеспокоен сливом информации о спаррингах
Европа12:55
Беллингем установил очередное достижение за Реал
ММА12:28
Потеря озвучил амбициозную цель после дебютной победы в новом весе
12:22
Бойко уступил в полуфинале чемпионата мира по снукеру
Водные11:45
Чемпионат мира по плаванию: Говоров и Овчинников не квалифицировались в полуфиналы
Европа11:37
Де Йонг затягивает с ответом Барселоне по новому контракту
Биатлон11:35
Биатлон: онлайн-трансляция женской и мужской гонок преследования на чемпионате мира
Биатлон11:20
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место состоятся женский и мужской пасьюты
Биатлон11:11
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK