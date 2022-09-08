Сборная Украины U-19 проиграла сверстникам из Португалии в 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу

"Желто-сини" остановились в шаге от финала.

Сегодня, 8 сентября, в рамках полуфинала чемпионата Европы до 19 лет сборная Украины по футзалу сыграла со сверстниками из Португалии.

К сожалению, "желто-синим" не удалось добиться положительного результата. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу португальцев.

На голы Диого Сантуша, Тьяго Вельо, Симао и Кутчи наша сборная смогла ответить лишь забитым мячем в исполнении Дмитрия Скибчика.

Таким образом, коллектив Виталия Одехова остановился в шаге от прохода в финал на континентальном первенстве.

Португалия – Украина – 4:1

Голы: Диого Сантуш, 3, Тьяго Вельо, 15, Симао, 22, Кутчи, 31 - Скибчик, 33.