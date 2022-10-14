iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Братья Кличко, Усик и Шевченко вошли в топ-100 выдающихся украинцев всех времен

В сотню самых знаменитых украинцев попали несколько представителей мира спорта.
Сегодня, 14:10
Владимир и Виталий Кличко / Getty Images
Владимир и Виталий Кличко / Getty Images
0 0 0

Социологическая группа Рейтинг в рамках проекта "Народный ТОП" представила Топ-100 выдающихся украинцев всех времен.

В списке знаменитых личностей нашлось место нескольким бывшим и действующим украинским спортсменам. В двадцатку попали бывший чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко (17-е место), обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-е место) и бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко (19-е место).

Также в рейтинге присутствуют олимпийский чемпион и глава НОК Украины Сергей Бубка (35-е место), экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (48-е место), бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Валерий Лобановский (60-е место), экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (88-е место) и бывший нападающий Динамо Олег Блохин (97-е место).

Читай также: Блохин вошел в топ-100 лучших футболистов всех времен по версии журнала FourFourTwo

Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую десятку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%), Степан Бандера (12,8%), Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

В опросе приняли участие респонденты от 18 лет, которые без каких-либо списков или подсказок называли имена выдающихся личностей, которых они считали достойными рейтинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Александр Усик виталий кличко Андрей Шевченко Олег Блохин Валерий Лобановский
0 0 0

Статьи по теме

Уайлдер рассказал, когда может подраться с Усиком Уайлдер рассказал, когда может подраться с Усиком
Промоутер сообщил, с кем намерен подраться Фьюри в ближайшем поединке Промоутер сообщил, с кем намерен подраться Фьюри в ближайшем поединке
Уайлдер: Я не хочу спугнуть Усика Уайлдер: Я не хочу спугнуть Усика
Уайлдер: Усик мне больше нравился в первом тяжелом весе Уайлдер: Усик мне больше нравился в первом тяжелом весе
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Украина15:50
Игроки Прометея написали письмо-обращение президенту ФБУ и министру молодежи и спорта
Украина15:20
Минай и Верес разошлись миром
Европа14:54
Клопп: Закрывая Холанда, открываешь пространство для других игроков мирового уровня
Европа14:27
Барселона выйдет на матч с Реалом в форме с логотипом известного американского рэпера
14:10
Братья Кличко, Усик и Шевченко вошли в топ-100 выдающихся украинцев всех времен
ММА13:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа13:33
Надежда на Кунде: Хави не хочет выпускать Пике на матч с Реалом
Украина13:20
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина12:58
Монзуль рассудит Шахтер и Динамо в центральном матче 7-го тура УПЛ
Европа12:49
Скоулз: Манчестер Юнайтед способен стать лучшей командой Англии после Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK