Братья Кличко, Усик и Шевченко вошли в топ-100 выдающихся украинцев всех времен

В сотню самых знаменитых украинцев попали несколько представителей мира спорта.

Социологическая группа Рейтинг в рамках проекта "Народный ТОП" представила Топ-100 выдающихся украинцев всех времен.

В списке знаменитых личностей нашлось место нескольким бывшим и действующим украинским спортсменам. В двадцатку попали бывший чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко (17-е место), обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-е место) и бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко (19-е место).

Также в рейтинге присутствуют олимпийский чемпион и глава НОК Украины Сергей Бубка (35-е место), экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (48-е место), бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Валерий Лобановский (60-е место), экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (88-е место) и бывший нападающий Динамо Олег Блохин (97-е место).

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Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко (63,9%). В первую десятку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%), Степан Бандера (12,8%), Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%).

В опросе приняли участие респонденты от 18 лет, которые без каких-либо списков или подсказок называли имена выдающихся личностей, которых они считали достойными рейтинга.