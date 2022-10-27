iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Ураган уступил Бенфике во втором матче Лиги чемпионов по футзалу

Украинский коллектив не сумел сдержать натиск более статусного оппонента.
Сегодня, 19:38
Ураган - Бенфика / http://uragan.if.ua/
Ураган - Бенфика / http://uragan.if.ua/
0 0 0

В четверг, 27 октября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футзалу, в котором Ураган сошелся с лиссабонской Бенфикой. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 4:1.

"Орлы" в течение двух минут первого тайма отличились дважды в воротах клуба из Ивано-Франковска. Под конец первой половины украинцы отыграли один гол усилиями Назара Шведа.

К сожалению, это оказался единственный гол нашей команды. После перерыва Бенфика забила еще два раза, завоевав итоговую победу.

Читай также: Ураган стартовал с разгромной победы в Лиге чемпионов по футзалу

После двух туров Ураган занимает второе место группы 4, имея в активе 3 очка. В следующем туре украинцы встретятся с венгерским Халадашем. Матч состоится 29 октября в 20:00 по киевскому времени.

Ураган - Бенфика 1:4
Голы: Швед, 18 - Собрал, 13, Феррейра, 14, Жезус, 34, Цинтра, 38.

Ураган: Савенко, Корсун, Фаренюк, Швед, Шотурма - старт; Хомяк, Абакшин, Грицина, Дичук, Масевич, Микитюк, Мосьпан, Терентьев.

Бенфика: Гужиль, Цинтра, Роча, Собрал, Артур - старт; Жакаре, Жезус, Коэльо, Нуньес, Роша, Соуза, Феррейра.

Предупреждения: Цинтра, Собрал.

Удаление: Фаренюк.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ураган Бенфика Лиссабон
0 0 0

Статьи по теме

Ураган стартовал с разгромной победы в Лиге чемпионов по футзалу Ураган стартовал с разгромной победы в Лиге чемпионов по футзалу
Ряд европейских клубов готовы побороться за лидера Бенфики Ряд европейских клубов готовы побороться за лидера Бенфики
Манчестер Сити нацелился на лидера Бенфики Манчестер Сити нацелился на лидера Бенфики
Бенфика обыграла Ювентус, нанеся тому второе поражение подряд в Лиге чемпионов Бенфика обыграла Ювентус, нанеся тому второе поражение подряд в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы22:20
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
Бокс22:18
Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов перед боем
НБА22:15
Любой желающий может провести целый день со Скотти Пиппеном... за 333 тысячи долларов
Лига конференций21:49
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Футбол21:45
Днепр-1 - Аполлон 0:0 онлайн-трансляция матча 27.10.2022 Лиги конференций
Лига Европы21:45
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы21:42
Динамо потеряло все шансы на выход в Лигу конференций
Лига Европы21:38
Динамо второй раз не смогло переиграть АЕК
Лига конференций21:20
Довбик и Пихаленок - в старте Днепра-1 на матч с Аполлоном, в запасе всего четыре полевых игрока
Европа20:51
Маррей пошутил над Федерером, назвав игрока Арсенала величайшим атлетом из Базеля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK