Ураган уступил Бенфике во втором матче Лиги чемпионов по футзалу

Украинский коллектив не сумел сдержать натиск более статусного оппонента.

В четверг, 27 октября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футзалу, в котором Ураган сошелся с лиссабонской Бенфикой. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 4:1.

"Орлы" в течение двух минут первого тайма отличились дважды в воротах клуба из Ивано-Франковска. Под конец первой половины украинцы отыграли один гол усилиями Назара Шведа.

К сожалению, это оказался единственный гол нашей команды. После перерыва Бенфика забила еще два раза, завоевав итоговую победу.

Читай также: Ураган стартовал с разгромной победы в Лиге чемпионов по футзалу

После двух туров Ураган занимает второе место группы 4, имея в активе 3 очка. В следующем туре украинцы встретятся с венгерским Халадашем. Матч состоится 29 октября в 20:00 по киевскому времени.

Ураган - Бенфика 1:4

Голы: Швед, 18 - Собрал, 13, Феррейра, 14, Жезус, 34, Цинтра, 38.

Ураган: Савенко, Корсун, Фаренюк, Швед, Шотурма - старт; Хомяк, Абакшин, Грицина, Дичук, Масевич, Микитюк, Мосьпан, Терентьев.

Бенфика: Гужиль, Цинтра, Роча, Собрал, Артур - старт; Жакаре, Жезус, Коэльо, Нуньес, Роша, Соуза, Феррейра.

Предупреждения: Цинтра, Собрал.

Удаление: Фаренюк.