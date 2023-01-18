Универсиада-2023: медальный зачет

В американском городе Лейк-Плэсид с 12 по 22 января 2023 года пройдет XXXI Зимняя Универсиада.

В студенческих соревнованиях примут участие более 1400 представителей из 47 стран мира, которые разыграют 85 комплектов наград в 12 видах спорта.

Медальный зачет Зимней Универсиады-2023