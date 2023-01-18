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Универсиада-2023: медальный зачет

ISPORT представляет медальный зачет Зимней Универсиады 2023 года.
Сегодня, 17:45
Медальный зачет Зимней Универсиады-2023 / lakeplacid2023.com
Медальный зачет Зимней Универсиады-2023 / lakeplacid2023.com

В американском городе Лейк-Плэсид с 12 по 22 января 2023 года пройдет XXXI Зимняя Универсиада.

В студенческих соревнованиях примут участие более 1400 представителей из 47 стран мира, которые разыграют 85 комплектов наград в 12 видах спорта.

Медальный зачет Зимней Универсиады-2023

  1. Япония – 11 золотых - 8 серебряных - 3 бронзовых (22 медали)
  2. Франция – 2-3- 4 (9)
  3. Германия – 2-2-4 (8)
  4. Чехия – 2-1-3 (6)
  5. Южная Корея – 2-1-2 (5)
  6. Финляндия – 2-1-1 (4)
  7. Испания – 2-1-1 (4)
  8. Канада – 2-0-3 (5)
  9. Казахстан – 2-0-0 (2)
  10. США – 1-4-1 (6)
  11. Польша – 1-3-2 (6)
  12. Италия – 1-2-2 (5)
  13. Эстония – 1-1-0 (2)
  14. Швейцария – 1-0-1 (2)
  15. Великобритания – 1-0-0 (1)
  16. Норвегия – 0-3-2 (5)
  17. Австрия – 0-1-1 (2)
  18. Литва – 0-1-0 (1)
  19. Словакия – 0-1-0 (1)
  20. Украина – 0-0-2 (2)
  21. Швеция – 0-0-1 (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медальный зачет универсиада

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