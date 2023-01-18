Универсиада-2023: медальный зачет
ISPORT представляет медальный зачет Зимней Универсиады 2023 года.
В американском городе Лейк-Плэсид с 12 по 22 января 2023 года пройдет XXXI Зимняя Универсиада.
В студенческих соревнованиях примут участие более 1400 представителей из 47 стран мира, которые разыграют 85 комплектов наград в 12 видах спорта.
Медальный зачет Зимней Универсиады-2023
- Япония – 11 золотых - 8 серебряных - 3 бронзовых (22 медали)
- Франция – 2-3- 4 (9)
- Германия – 2-2-4 (8)
- Чехия – 2-1-3 (6)
- Южная Корея – 2-1-2 (5)
- Финляндия – 2-1-1 (4)
- Испания – 2-1-1 (4)
- Канада – 2-0-3 (5)
- Казахстан – 2-0-0 (2)
- США – 1-4-1 (6)
- Польша – 1-3-2 (6)
- Италия – 1-2-2 (5)
- Эстония – 1-1-0 (2)
- Швейцария – 1-0-1 (2)
- Великобритания – 1-0-0 (1)
- Норвегия – 0-3-2 (5)
- Австрия – 0-1-1 (2)
- Литва – 0-1-0 (1)
- Словакия – 0-1-0 (1)
- Украина – 0-0-2 (2)
- Швеция – 0-0-1 (1)