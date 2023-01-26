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Олимпийский комитет Азии пригласил россиян и белорусов выступить на Азиатских играх-2023

В то же время азиаты утверждают, что "солидарны с Украиной" и согласны с санкциями в отношении страны-агрессора и ее пособника.
Сегодня, 20:25
ОКА приглашает на свои соревнования россиян и белорусов / ocasia.org
ОКА приглашает на свои соревнования россиян и белорусов / ocasia.org

Олимпийский комитет Азии (ОКА) официально предложил спортсменам из россии и беларуси принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры-2023, которые пройдут в китайском Ханчжоу.

"Олимпийский комитет Азии присоединяется к Олимпийскому движению в поддержке заявления Исполкома МОК о солидарности с Украиной, санкциях против россии и беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

ОКА верит в объединительную силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от имеющихся у них национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОКА предлагает предоставить российским и белорусским спортсменам, которые отвечают требованиям, возможность участвовать в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

Олимпийский комитет Азии остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать пути возвращения российских и белорусских спортсменов в соревнования при соблюдении строгих условий", - говорится в заявлении ОКА.

Напомним, ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией МОК

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