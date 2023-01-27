Украинская спортивная пара вошла в топ-10 на ЧЕ по фигурному катанию

Это лучший результат Украины за 13 лет.

Виолетта Серова и Иван Хобта завершили чемпионат Европы по фигурному катанию на 9-й позиции.

На своем дебютном чемпионате Европы пара смогла набрать 143,72 балла, что позволило им занять девятую строчку в общем зачете.

Несмотря на то, что наши спортсмены оказадись довольно далеко от призовых мест, это лучший результат Украины за последние 13 лет.

Более того, это позволит нам выставить еще одну пару на следующий чемпионат Европы.

Чемпионат Европы-2023. Спортивные пары

1. Сара Конти / Николо Маччи (Италия) – 195.13

2. Ребекка Хиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 186.96

3. Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) – 184.26

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9. Виолетта Серова / Иван Хобта (Украина) – 143,72