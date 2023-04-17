Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в категории до 59 кг на соревнованиях, которые в эти дни проходят в столице Армении Ереване.
Украинская спортсменка установила новый рекорд Европы в рывке, подняв вес 106 кг. Рекордным также стал ее результат в толчке - 129 кг.
К двум "малым" наградам Конотоп добавила "большое" золото также с рекордным показателем, победив в двоеборье - 235 кг.
Три бронзовые медали в этой весовой категории завоевала еще одна украинка Надежда Шпилька. Она взяла вес 93 кг в рывке и 114 кг в толчке с общим результатом в сумме 207 кг.
Чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике
Женщины. 59 кг
- Камила Конотоп (Украина) - 235 кг
- Нина Стеркс (Бельгия) - 209 кг
- Надежда Шпилька (Украина) - 207 кг
Отметим, что всего на счету украинской сборной на данный момент 11 медалей на чемпионате Европы. Ранее две бронзы завоевала Ангелина Ломачинская, а также три серебряных награды на счету Светланы Самуляк.