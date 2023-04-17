Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинская спортсменка с тремя рекордами праздновала успех в весовой категории до 59 кг.

Украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в категории до 59 кг на соревнованиях, которые в эти дни проходят в столице Армении Ереване.

Украинская спортсменка установила новый рекорд Европы в рывке, подняв вес 106 кг. Рекордным также стал ее результат в толчке - 129 кг.

К двум "малым" наградам Конотоп добавила "большое" золото также с рекордным показателем, победив в двоеборье - 235 кг.

Три бронзовые медали в этой весовой категории завоевала еще одна украинка Надежда Шпилька. Она взяла вес 93 кг в рывке и 114 кг в толчке с общим результатом в сумме 207 кг.

Чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике

Женщины. 59 кг

Камила Конотоп (Украина) - 235 кг Нина Стеркс (Бельгия) - 209 кг Надежда Шпилька (Украина) - 207 кг

Отметим, что всего на счету украинской сборной на данный момент 11 медалей на чемпионате Европы. Ранее две бронзы завоевала Ангелина Ломачинская, а также три серебряных награды на счету Светланы Самуляк.