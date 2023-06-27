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Приймачев принес Украине третью золотую медаль по муай-тай

Украинец уверенно разобрался с итальянским соперником.
Сегодня, 20:09
Олег Приймачев / UMF
Олег Приймачев / UMF

Во вторник, 27 июня, пройшли финалы соревнований по муай-тай в рамках Европейских игр 2023.

Олег Приймачев стал победителем в весе до 91 кг, победив в финале итальянца Энрико Пеллегрино.

Наш боец доминировал на протяжении всех трех раундов и уверенно выборол золотую медаль, согласно решению судей.

Таким образом Олег стал четвертым украинским медалистом по муай-тай, а также третьим обладателем золота в этом виде спорта.

Ранее, напомним, Игорь Любченко и Александр Ефименко также победили в своих финалах, а Егор Скурихин принес Украине серебро.

С результатами наших спортсменов в муай-тай вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры

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