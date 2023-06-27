Анна Stefani Пономаренко - серебряная призерша Европейских игр-2023 по брейкдансу

К сожалению, в финальном противостоянии украинка не смогла победить танцовщицу из Нидерландов.

Во вторник, 27 июня, в Кракове (Польша) состоялся финальный матч Европейских игр-2023 по брейкдансу.

В главном противостоянии вечера среди девушек сошлись украинка Анна Stefani Пономаренко и представительница Нидерландов India.

Пройдя весь путь до финала без поражений, отдав соперницам всего лишь один раунд, Анна, к сожалению, уступила нидерландке со счетом 0:3, что в итоге принесло ей серебряную медаль турнира.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх 2023 года.