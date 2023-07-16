Беленюк: Готовлю запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать, отреагировали ли они на расследование про Бубку

Олимпийский чемпион и депутат от Слуги Народа сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы, чтобы узнать отреагировали ли они на расследование Bihus,info о Сергее Бубке.

Жан отметил, что о результате расскажет дополнительно, а также констатировал, что в Украине к сожалению не работает институт репутации.

"К сожалению, проанализировав ситуацию с расследованием Bihus.Info и реакцией на него комиссии спортсменов, должен констатировать - Украине еще придется формировать институт репутации... Из-за того, что в основном общество, и непосредственно спортсмены-олимпийцы, как составляющая этого общества, не готовы, к сожалению, реагировать на общественно значимые вещи и критически относиться к возможным противоправным действиям любого, даже если это самый выдающийся прыгун с шестом Украины.

А самые выдающиеся прыгуны с шестом коммуницировать и реагировать соответствующим образом на материалы, которые, в случае, если это все неправда и клевета, порочат их честь и достоинство.

Прошло уже больше недели после обнародования расследования Бигус инфо о сотрудничестве родственников господина Бубки и фирм, которые связаны с ним, с террористами в оккупированном Донецке, однако от него мы не услышали ни слова... Только заявления третьих лиц о том, что он готовит иск в суд...

В то же время на комиссии атлетов НОК предложение Владислава Гераскевича хоть как-то отреагировать на это расследование поддержал только сам Влад Гераскевич.

Спортсмены аргументировали это тем, что необходимо, чтобы этим вопросом занимались соответствующие правоохранительные органы, а уже тогда, по результатам их работы, будем делать выводы.

Поэтому готовлю депутатские запросы в соответствующие правоохранительные органы, чтобы узнать, вообще отреагировали ли они как-то на это расследование. О результатах сообщу дополнительно", - написал спортсмен

Напомним, издание Bihus.info обнародовало информацию о том, что фирмы, которыми владеет Бубка и его брат Василий сотрудничают с террористами на оккупированных территориях, продавая им топливо. Сергей отреагировал на это, собравшись подавать иск на портал.