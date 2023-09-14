Мегаполис за триллион фунтов: Как Саудовская Аравия готовится к приему больших турниров

Город Неом был объявлен наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в 2017 году в рамках "Видения страны до 2030 года" с целью завершить строительство к концу десятилетия.

Неом расположен недалеко от Красного моря и будет иметь плавучий промышленный центр и портовый город. Кроме того, рядом расположены горы, ввиду чего саудиты намерены принять зимние Азиатские игры 2029 года.

Самое поразительное в Неоме — это зеркальная мегаструктура под названием The Line.

The Line — это зеркальное здание длиной 110 миль, высотой 500 метров и шириной 200 метров, которое соединит Неом с остальной частью королевства.

Линейная структура будет функционировать как один огромный город, а на рекламном сайте утверждается, что жители смогут получить все необходимое для повседневной жизни "в пределах пяти минут ходьбы".

Ввиду этого, у жителей не будет автомобилей, а электроэнергия будет поступать из солнечных и ветровых источников.

По данным The Times, представители Саудовской Аравии уже начали связываться с высокопоставленными фигурами в европейской футболе в надежде получить поддержку своей заявки на проведение ЧМ-2034.

Предполагается, что чемпионат мира в Саудовской Аравии пройдет зимой, как и ЧМ-2022, из-за теплого климата Саудовской Аравии.

Но саудовские чиновники надеются, что горные окрестности Неома можно будет использовать для создания стадионов в более прохладном климате, что позволит чемпионату мира перейти в свое традиционное летнее время.

Однако не исключен и зимний турнир, который может состояться в период с ноября по декабрь, как это сделал Катар 2022 года.

Европейские государства опасаются поддержки проекта Саудовской Аравии в 2034 году из-за ситуации с правами человека в стране.

Власть надеялись заручиться поддержкой, отказавшись от участия в конкурсе на проведение турнира 2030 года, но никто навстречу не пошел. И хотя эта попытка считается безуспешной, саудиты вступили в контакт с другими конфедерациями, чтобы заручиться поддержкой.

Саудовцы подписали "меморандумы о взаимопонимании" с Эвадором, Ганой, Индией и Сингапуром, среди других. Но даже в случае успеха их заявка, скорее всего, столкнется с негативной реакцией со стороны более широкого футбольного сообщества, подобной катарской, из-за ситуации с правами человека в стране и криминализации гомосексуализма.