Исторический результат: Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали на ЧМ по академической гребле

В Белграде завершился чемпионат мира по академической гребле, проходивший с 3 по 10 сентября.

Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали: три золотые и одну бронзовую.

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Золото получили Иван Куприйчук и Андрей Сивых (парагребля двойки паракласса PR3 без рулевого), Анна Айсанова (одиночка класса PR1), Роман Полянский, а Анна Шеремет завоевала бронзу (оба - одиночные лодки).

Медальный зачет

Нидерланды – 9 (6 золотых медалей + 3 серебряных) Великобритания – 9 (6 + 1 + 2) Италия – 8 (3 + 4 + 1) Украина – 4 (3 + 0 + 1) Румыния – 5 (2+1+2)

Отметим, четвертное место в медальном зачете - лучший результат Украины на чемпионатах мира.

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