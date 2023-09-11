Исторический результат: Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали на ЧМ по академической гребле
Наши спортсмены превзошли собственные достижения.
В Белграде завершился чемпионат мира по академической гребле, проходивший с 3 по 10 сентября.
Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали: три золотые и одну бронзовую.
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Золото получили Иван Куприйчук и Андрей Сивых (парагребля двойки паракласса PR3 без рулевого), Анна Айсанова (одиночка класса PR1), Роман Полянский, а Анна Шеремет завоевала бронзу (оба - одиночные лодки).
Медальный зачет
- Нидерланды – 9 (6 золотых медалей + 3 серебряных)
- Великобритания – 9 (6 + 1 + 2)
- Италия – 8 (3 + 4 + 1)
- Украина – 4 (3 + 0 + 1)
- Румыния – 5 (2+1+2)
Отметим, четвертное место в медальном зачете - лучший результат Украины на чемпионатах мира.
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