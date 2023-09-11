iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Исторический результат: Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали на ЧМ по академической гребле

Наши спортсмены превзошли собственные достижения.
Сегодня, 14:50
Академическая гребля / Twitter
Академическая гребля / Twitter

В Белграде завершился чемпионат мира по академической гребле, проходивший с 3 по 10 сентября.

Паралимпийская сборная Украины завоевала четыре медали: три золотые и одну бронзовую.

Читай также: Украина в первый день Игр непокоренных завоевала шесть медалей

Золото получили Иван Куприйчук и Андрей Сивых (парагребля двойки паракласса PR3 без рулевого), Анна Айсанова (одиночка класса PR1), Роман Полянский, а Анна Шеремет завоевала бронзу (оба - одиночные лодки).

Медальный зачет

  1. Нидерланды – 9 (6 золотых медалей + 3 серебряных)
  2. Великобритания – 9 (6 + 1 + 2)
  3. Италия – 8 (3 + 4 + 1)
  4. Украина – 4 (3 + 0 + 1)
  5. Румыния – 5 (2+1+2)

Отметим, четвертное место в медальном зачете - лучший результат Украины на чемпионатах мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: академическая гребля

Статьи по теме

Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по академической гребле Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по академической гребле
Украина добыла всего одну лицензию на Олимпиаду-2020 в академической гребле Украина добыла всего одну лицензию на Олимпиаду-2020 в академической гребле
Чемпионат мира по академической гребле: чего ожидать от украинских гребцов Чемпионат мира по академической гребле: чего ожидать от украинских гребцов
Украина выиграла одну медаль на чемпионате Европы по академической гребле Украина выиграла одну медаль на чемпионате Европы по академической гребле
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс18:25
Хантер: Усик притворялся, ведь мог проиграть досрочно
Европа18:18
Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда
Евро-202418:00
Италия - Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024
Европа17:48
Лион объявил об увольнении Блана с поста главного тренера
Формула 117:30
Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1
Евро-202417:25
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Игровые17:22
Словения - Украина: видео онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2023 по волейболу
Европа17:05
Миколенко может покинуть Эвертон
Евро-202416:58
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа16:53
Скандальный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK