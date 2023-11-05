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Чемпион Украины на последней секунде спасся от поражения лидеру

ХИТ уже не в первый раз в этом сезоне проводит сумасшедшую концовку матча.
Сегодня, 15:07
Александр Сухов / ФК ХИТ
Александр Сухов / ФК ХИТ

В рамках 9 тура Экстра-Лиги по футзалу действующий чемпион Украины ХИТ встретился с лидером текущего сезона Авророй.

В столичном дерби до последней секунды матча лидировала Аврора, однако, ХИТ невероятным образом смог спасти ничью.

Вратарь хозяев Александр Сухов сделал невероятное "гандбольное" закидание на Даниила Абакшина, который переправил мяч в сетку ворот. Как итог, матч завершился со счетом 2:2.

Отметим, что ХИТ не впервые проводит сумасшедшую концовку в этом сезоне. Ранее киевляне сделали невероятный камбэк в футзальной Лиге чемпионов, где главным героем также стал Сухов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хит Аврора

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