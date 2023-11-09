Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт покинул свой пост министра молодежи и спорта.

Вчера, 8 ноября, политик подал в отставку, а уже сегодня парламент утвердил ее.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за отставку. "За" проголосовали 243 депутата.

Напомним, что Гутцайт занимал должность Министра молодежи и спорта с марта 2020 года, а в ноябре 2022 года был избран президентом НОК Украины.

Ранее Гутцайт объяснил, почему написал заявление.

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