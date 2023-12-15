Украина разгромила Бельгию в рамках отбора на чемпионат мира по футзалу
В пятницу, 15 декабря, в рамках пятого тура отбора на чемпионат мира-2024 сборная Украины встречалась с Бельгией.
За 40 минут игры "желто-синие" забили в ворота соперника восемь мячей, при этом пропустив лишь дважды.
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Благодаря данной победе Украина укрепилась на втором месте, набрав 10 очков.
В следующем туре наши парни сыграют против сборной Сербии. Матч состоится 20 декабря.
Украина – Бельгия 8:2
Голы: Корсун, 3, 11,15, Педяш, 6, 27, Шотурма, 20, Серый, 28, Фаренюк, 40 – Вади, 29, Раху, 36
Украина: Савенко, Швед, Жук, Корсун, Шотурма – Сухов, Серый, Чернявский, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаный.
Бельгия: Вранкен, Раху, Ах. Сабабти, Грелло, Гисланде – Идрисси, Аб. Сабабти, Аднан, Ламсайя, Эль-Факири, Вади, Даби-Реда, Вандерхейден, Вален.
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