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Польша - Украина: онлайн-трансляция рещающего матча отбора на ЧМ-2024 по футзалу

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция международного поединка.
Сегодня, 09:55
Сборная Украины / АФУ / УАФ
Сборная Украины / АФУ / УАФ

В среду, 20 декабря, сборная Украины проведет свой заключительный матч группы в рамках квалификации на чемпионат мира-2024

Соперником украинской команды станет сборная Польши.

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Поединок элит-раунда квалификации ЧМ-2024 пройдет в польском городе Лодзь. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Подопечные Александра Косенко с 10 очками занимают второе место в группе В, уступая Польши (12 баллов). Для того, чтобы занять первое место, Украине нужно только победа. 

Смотреть онлайн-трансляцию матча Польша - Украина

Отметим, что победители 5 групп выйдут на ЧМ-2024 напрямую, а еще две путевки будут разыграны среди 4 лучших команд из 5, занявших вторые места.

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