Украина уверенно победила Польшу и пробилась на Чемпионат мира 2024

Подопечные Александра Косенко справились с соперником в жизненно важном матче.

В рамках последнего тура отбора на чемпионат мира 2024 сборная Украины по футзалу встретилась с Польшей.

Коллектив Александра Косенко уверенно начал поединок. "Желто-голубые" отметились тремя безответными мячами за первые 12 минут. Голы забивали Абакшин, Шотурма и Корсун.

Перед перерывом наша национальная команда отличилась еще один раз. Дубль на свой счет записал Корсун.

Во втором тайме Польша попыталась вернуться в матч благодаря дублю Каневского, однако, на эти попытки Украина ответила голом Ростислава Семенченко.

До конца матча подопечные Блажея Корчински отличились еще однажды, но на большее их не хватило. Таким образом, благодаря данной победе наша национальная команда вышла на мировое первенство напрямую.

Отметим, что ЧМ-2024 состоится с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Польша - Украина 3:5

Голы: Каневски, 27, 30, Рашковски, 37 - Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 32.

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