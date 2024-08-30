Украина сыграла вничью с Ливией в последнем спарринге перед стартом ЧМ-2024

Теперь подопечные Александра Косенко будут готовиться к ответственному турниру.

В пятницу, 30 августа, в Боснии и Герцеговине сборная Украины провела последний спарринг перед стартом чемпионата мира-2024.

В рамках подготовки к будущему турниру Украина обыграла Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалию (6:3) и Саудовскую Аравию (8:3).

Финальным оппонентом подопечных Александра Косенко стала сборная Ливии. Стоит отдать ей должное, ведь она стала единственной, кого "желто-синие" не смогли обыграть.

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Украинцы отметились двумя голами в первой половине, но после перерыва они позволили сопернику отыграться, что в итоге привело к ничьей 2:2.

Ливия - Украина 2:2

Голы: Зриг, 24, Саид, 39 - Мельник, 4, 14.

Украина: Савенко — Швед, Микитюк, Фаренюк, Шотурма; Сухов, Педяш, Жук, Мельник, Чернявский, Корсун, Зварыч, Абакшин, Семенченко.

Сборная Украины отправится в Казахстан, где проведет завершающий этап подготовки к чемпионату мира-2024.

Напомним, что чемпионат мира по футзалу 2024 года пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Украина сыграет в одной группе с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

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