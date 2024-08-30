iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина сыграла вничью с Ливией в последнем спарринге перед стартом ЧМ-2024

Теперь подопечные Александра Косенко будут готовиться к ответственному турниру.
Вчера, 21:38
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

В пятницу, 30 августа, в Боснии и Герцеговине сборная Украины провела последний спарринг перед стартом чемпионата мира-2024.

В рамках подготовки к будущему турниру Украина обыграла Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалию (6:3) и Саудовскую Аравию (8:3).

Финальным оппонентом подопечных Александра Косенко стала сборная Ливии. Стоит отдать ей должное, ведь она стала единственной, кого "желто-синие" не смогли обыграть.

Читай также: Стали известны все участники нового сезона чемпионата Украины по футзалу

Украинцы отметились двумя голами в первой половине, но после перерыва они позволили сопернику отыграться, что в итоге привело к ничьей 2:2.

Ливия - Украина 2:2
Голы: Зриг, 24, Саид, 39 - Мельник, 4, 14.

Украина: Савенко — Швед, Микитюк, Фаренюк, Шотурма; Сухов, Педяш, Жук, Мельник, Чернявский, Корсун, Зварыч, Абакшин, Семенченко.

Сборная Украины отправится в Казахстан, где проведет завершающий этап подготовки к чемпионату мира-2024.

Напомним, что чемпионат мира по футзалу 2024 года пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. Украина сыграет в одной группе с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Украины по футзалу

Статьи по теме

Украина проиграла Франции на старте финального раунда квалификации на Олимпиаду-2026 Украина проиграла Франции на старте финального раунда квалификации на Олимпиаду-2026
Померла гандболістка збірної України Ірина Глібко Померла гандболістка збірної України Ірина Глібко
Сборная Украины по футзалу разгромила Коста-Рику на старте подготовки к ЧМ-2024 Сборная Украины по футзалу разгромила Коста-Рику на старте подготовки к ЧМ-2024
УАФ подтвердила места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций УАФ подтвердила места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:40
Осимхен останется в Наполи - RMC Sport
Легкая атлетика00:19
Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
Вчера, 23:48
Европа23:48
Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте
Европа23:42
Интер разгромил Аталанту в домашнем матче
Формула 123:35
"Он - бог": новичок Формулы-1 обсудил сравнение себя с Месси
Европа23:05
Жирона взяла в аренду нападающего сборной Нидерландов
Теннис23:04
Костюк усутпила известной американке в третьем раунде US Open
Теннис23:01
Украинцы на US Open: Свитолина и Костюк покинули турнир после третьего раунда
Европа22:49
Челси не смог продать форварда клубу, который принадлежит его владельцу
Европа22:44
Милан может подписать бывшего лидера Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK