Инвестиции из Азии и снукер: новый этап развития или уничтожение интриги?

В этом году прошел первый в истории Saudi Arabia Masters по снукеру, победу в котором одержал Джадд Трамп. Этот турнир стал продолжением азиатского турне снукера, которое началось в Китае и переехало в Саудовскую Аравию.

С приходом новых турниров в Азии игроки получили возможность увеличить свои призовые за сезон в несколько раз. Роман Дидук, специально для ISPORT, попытался разобраться – к чему может привести новое направление развития снукера.

Азиатский старт сезона и новый уровень призовых

Первым турниром сезона, прошедшим в Азии, стал Шанхай Мастерс. На турнире сыграли представители топ-16 и восемь молодых китайских снукеристов, получивших приглашение от устроителей. Общий призовой фонд составил £825'000, а победитель получил £210'000. Шанхай стал разогревом на старте сезона и не входит в число рейтинговых турниров, то есть призовые на нем не влияют на сезонный и мировой рейтинг.

Следующим турниром в Китае стал Xi'an Grand Prix, проводившийся впервые в истории. На дебютном китайском рейтинговом турнире 128 игроков разыграли призовой фонд в £850'000.

В финале Кайрен Уилсон победил Джадда Трампа и пополнил свой счет на £177'000, а рейтинг - на такое же количество очков. К примеру, только два турнира, которые проходят на территории Европы, могут похвастаться большими прозаическими для победителя - Чемпионат Великобритании и Чемпионат мира.

А главным турниром на старте сезона стал Мастерс в Саудовской Аравии. Для снукер это новая страна и новые возможности получить инвестиции, именно для этого и провели первый турнир в Рияде. Призовой фонд составил сумасшедшие £2'302'000, что является фактически сопоставимой суммой с призовыми на чемпионате мира. Джадд Трамп за победу одержал £500'000 – это точно такая же сумма, которую получает победитель чемпионата мира.

Общий призовой фонд трех турниров составил £3'977'000.

Далее снукер переехал в Европу, где прошел English Open и вот недавно начался British Open. На каждом из турниров победитель получит чек на £100'000, а затем будет возвращение в Китай, город Ухань и новый чек чемпиона на £140'000.

Новый этап развития для снукера

Сначала рассмотрим плюсы для снукера от инвестиций с востока.

В прошлом году Барри Гирн заявил, что снукеру предстоят большие изменения в плане организации турниров и призовых. Одной из проблем WST (World Snooker Tour) были выставочные матчи на территории Китая, за которые звездные снукеристы получали большие деньги и отказывались от участия в турнирах под эгидой World Snooker Tour. Поэтому Гирн пообещал, что через несколько лет на снукерных турнирах победители будут получать чек с шестью нулями, именно для выполнения этого обещания глава мирового снукера обратился в страны Азии и сместил развитие профессионального тура именно на восток.

Еще одним плюсом увеличения турниров и призовых для WST стала экономия на зарплате снукеристов. Сейчас каждый профессионал получит £20'000 гарантированной выплаты за сезон, то есть все профессионалы, заработавшие менее £20'000 призовых за сезон, получат компенсацию от WST. За первые три месяца сезона уже 59 игроков перешли рубеж в £20'000, а к концу сезона сумма, которую предстоит выплатить WST, будет минимальна. Все средства, которые останутся в бюджете, можно использовать для развития и популяризации снукера в новых странах.

И самый главный плюс – удовольствие игроков от увеличения призовых. Сейчас конфликт между руководством снукера и звездными игроками исчерпан. После объявления суммы призовых на турнире в Рияде все игроки выражали свое удовольствие от развития снукера в арабских странах, но все мы понимаем, что каждый из них удовлетворил именно размеры призовых. Финансовая сторона решена, теперь будем разбираться в спортивной.

А что дальше? Среди минусов будет только спортивная составляющая в европейской части снукера.

Первым минусом становится то, что новый турнир в Саудовской Аравии значительно уступает престижности чемпионата мира, но по важности уже опережает мировое первенство. Чемпионат мира помимо престижа влиял только на мировой рейтинг, потому что он закрывал сезон. Мастерс в Риаде оказывает влияние на сезонный рейтинг.

Вышедшие в четвертьфинал саудовского мастерса игроки уже обеспечили себе место на турнирах по сезонному рейтингу. Из-за больших разрывов в призовых на разных турнирах уже в начале сезона разрушена интрига в борьбе за первое место мирового рейтинга. Теперь Кайрену Уилсону нужно победить на 5-6 турнирах, чтобы хоть как-то приблизиться к Трампу, который фактически обеспечил себе лидерство в мировом рейтинге по итогам сезона.

Вторым минусом в этой ситуации будет перенасыщенность календаря. С каждым годом турниров больше и география расширяется. Для многих игроков теперь будет выбор играть на турнирах четыре недели подряд или один пропустить для отдыха. Из-за финансовой составляющей турниров в Азии снукеристы будут выбирать пропустить турнир в Европе, что может привести к уменьшению интереса среди зрителей и снизить темп развития снукера в Британии и других странах. В дальнейшем такие события приводят к еще большему разрыву в призовых и еще большему акценту развития на восток.

Теперь WST нужно искать баланс между деньгами и традициями и как они будут исходить из этой ситуации мы увидим в ближайшие годы.

Роман Дидук

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