iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Инвестиции из Азии и снукер: новый этап развития или уничтожение интриги?

ISPORT проанализировал приход больших доходов в этот вид бильярда и его возможное влияние.
Сегодня, 11:15
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

В этом году прошел первый в истории Saudi Arabia Masters по снукеру, победу в котором одержал Джадд Трамп. Этот турнир стал продолжением азиатского турне снукера, которое началось в Китае и переехало в Саудовскую Аравию.

С приходом новых турниров в Азии игроки получили возможность увеличить свои призовые за сезон в несколько раз. Роман Дидук, специально для ISPORT, попытался разобраться – к чему может привести новое направление развития снукера.

Азиатский старт сезона и новый уровень призовых

Первым турниром сезона, прошедшим в Азии, стал Шанхай Мастерс. На турнире сыграли представители топ-16 и восемь молодых китайских снукеристов, получивших приглашение от устроителей. Общий призовой фонд составил £825'000, а победитель получил £210'000. Шанхай стал разогревом на старте сезона и не входит в число рейтинговых турниров, то есть призовые на нем не влияют на сезонный и мировой рейтинг.

Следующим турниром в Китае стал Xi'an Grand Prix, проводившийся впервые в истории. На дебютном китайском рейтинговом турнире 128 игроков разыграли призовой фонд в £850'000.

В финале Кайрен Уилсон победил Джадда Трампа и пополнил свой счет на £177'000, а рейтинг - на такое же количество очков. К примеру, только два турнира, которые проходят на территории Европы, могут похвастаться большими прозаическими для победителя - Чемпионат Великобритании и Чемпионат мира.

А главным турниром на старте сезона стал Мастерс в Саудовской Аравии. Для снукер это новая страна и новые возможности получить инвестиции, именно для этого и провели первый турнир в Рияде. Призовой фонд составил сумасшедшие £2'302'000, что является фактически сопоставимой суммой с призовыми на чемпионате мира. Джадд Трамп за победу одержал £500'000 – это точно такая же сумма, которую получает победитель чемпионата мира.

Общий призовой фонд трех турниров составил £3'977'000.

Далее снукер переехал в Европу, где прошел English Open и вот недавно начался British Open. На каждом из турниров победитель получит чек на £100'000, а затем будет возвращение в Китай, город Ухань и новый чек чемпиона на £140'000.

Новый этап развития для снукера

Сначала рассмотрим плюсы для снукера от инвестиций с востока.

В прошлом году Барри Гирн заявил, что снукеру предстоят большие изменения в плане организации турниров и призовых. Одной из проблем WST (World Snooker Tour) были выставочные матчи на территории Китая, за которые звездные снукеристы получали большие деньги и отказывались от участия в турнирах под эгидой World Snooker Tour. Поэтому Гирн пообещал, что через несколько лет на снукерных турнирах победители будут получать чек с шестью нулями, именно для выполнения этого обещания глава мирового снукера обратился в страны Азии и сместил развитие профессионального тура именно на восток.

Еще одним плюсом увеличения турниров и призовых для WST стала экономия на зарплате снукеристов. Сейчас каждый профессионал получит £20'000 гарантированной выплаты за сезон, то есть все профессионалы, заработавшие менее £20'000 призовых за сезон, получат компенсацию от WST. За первые три месяца сезона уже 59 игроков перешли рубеж в £20'000, а к концу сезона сумма, которую предстоит выплатить WST, будет минимальна. Все средства, которые останутся в бюджете, можно использовать для развития и популяризации снукера в новых странах.

И самый главный плюс – удовольствие игроков от увеличения призовых. Сейчас конфликт между руководством снукера и звездными игроками исчерпан. После объявления суммы призовых на турнире в Рияде все игроки выражали свое удовольствие от развития снукера в арабских странах, но все мы понимаем, что каждый из них удовлетворил именно размеры призовых. Финансовая сторона решена, теперь будем разбираться в спортивной.

А что дальше? Среди минусов будет только спортивная составляющая в европейской части снукера.

Первым минусом становится то, что новый турнир в Саудовской Аравии значительно уступает престижности чемпионата мира, но по важности уже опережает мировое первенство. Чемпионат мира помимо престижа влиял только на мировой рейтинг, потому что он закрывал сезон. Мастерс в Риаде оказывает влияние на сезонный рейтинг.

Вышедшие в четвертьфинал саудовского мастерса игроки уже обеспечили себе место на турнирах по сезонному рейтингу. Из-за больших разрывов в призовых на разных турнирах уже в начале сезона разрушена интрига в борьбе за первое место мирового рейтинга. Теперь Кайрену Уилсону нужно победить на 5-6 турнирах, чтобы хоть как-то приблизиться к Трампу, который фактически обеспечил себе лидерство в мировом рейтинге по итогам сезона.

Вторым минусом в этой ситуации будет перенасыщенность календаря. С каждым годом турниров больше и география расширяется. Для многих игроков теперь будет выбор играть на турнирах четыре недели подряд или один пропустить для отдыха. Из-за финансовой составляющей турниров в Азии снукеристы будут выбирать пропустить турнир в Европе, что может привести к уменьшению интереса среди зрителей и снизить темп развития снукера в Британии и других странах. В дальнейшем такие события приводят к еще большему разрыву в призовых и еще большему акценту развития на восток.

Теперь WST нужно искать баланс между деньгами и традициями и как они будут исходить из этой ситуации мы увидим в ближайшие годы.

Роман Дидук

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бильярд Саудовская Аравия Джадд Трамп

Статьи по теме

Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии Де Брюйне отреагировал на летние слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии
Звездный одноклубник Довбика принял предложение клуба из Саудовской Аравии Звездный одноклубник Довбика принял предложение клуба из Саудовской Аравии
Барселона получила заманчивое предложение от саудовского клуба по одному из игроков Барселона получила заманчивое предложение от саудовского клуба по одному из игроков
Экс-полузащитник Барселоны перейдет в саудовский клуб Экс-полузащитник Барселоны перейдет в саудовский клуб
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы11:50
Хацкевич оценил фиаско Динамо в матче Лиги Европы против Лацио: На таком уровне уже не проходит то, что проходило бы в УПЛ
Европа11:29
Стадион на 80 тысяч мест подрывом снесли в Малайзии
Легкая атлетика11:20
Магучих завершила отпуск ужином на берегу моря - легкоатлетка показала душевные фото
11:15
Инвестиции из Азии и снукер: новый этап развития или уничтожение интриги?
Лига Европы10:45
"Пусть еще тату себе сделает": бывший тренер сборной Украины разнес лидера Динамо за матч с Лацио
Лига Европы10:27
Динамо - Лацио: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига Европы10:20
Тренер Лацио - о матче с Динамо в Лиге Европы: Я испытал замечательные эмоции
Лига Европы10:13
Лига Европы: Динамо на последнем месте в таблице
Лига наций09:45
Защитник Карпат получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
Европа09:20
Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны против Райо Вальекано в Ла Лиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK