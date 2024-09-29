Косенко - о полуфинале ЧМ-2024: Когда ты работаешь, тебе воздается

Наставник национальной команды очень доволен тем, что он увидел на площадке.

Сборная Украины по футзалу впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира. Это стало возможным после того, как "желто-синие" уничтожили Венесуэлу (9:4) в четвертьфинале ЧМ-2024.

После матча главный тренер украинской команды Александр Косенко прокомментировал результат поединка, отметив работоспособность своих подопечных.

"Мы очень много работы выполнили. Ребята очень тяжело работали, но это воздалось на площадке. Их труд не прошел даром, и это очень важно для становления. Когда ты работаешь, тебе воздается", - цитирует тренера Суспільне.

В полуфинале сборная Украины сыграет с Бразилией, которая в своем четвертьфинальном матче одолела Марокко со счетом 3:1.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2024.

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