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"Немного прорвало": Абакшин оценил свою игру в четвертьфинале ЧМ-2024

Автор хет-трика рад, что ему удалось помочь Украине завоевать выдающуюся победу.
Вчера, 22:26
Корсун, Абакшин и Семенченко / Getty Images
Корсун, Абакшин и Семенченко / Getty Images

Сборная Украины уничтожила Венесуэлу со счетом 9:4 в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по футзалу.

Весомый вклад в победу своей команды внес Даниил Абакшин, которому удалось оформить хет-трик еще в первом тайме.

После матча главный герой "желто-синих" прокомментировал победу и свое выступление.

"Рад здесь находиться. Спасибо всем болельщикам, это просто топ. Мы в четверке. Хет-трик в четвертьфинале ЧМ? Наконец-то немного прорвало. Но это заслуга команды, сколько отдали, сколько еще не забил", - цитирует игрока Суспільне.

Напомним, что на стадии полуфинала турнира сборная Украины встретится со сборной Бразилии, одним из главных фаворитов мундиаля.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Косенко отметил, что желание работать на площадке и за ее пределами привели его команду к полуфиналу ЧМ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира сборная Украины по футзалу

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