Бразилия стала чемпионом мира по футзалу, обыграв Аргентину
"Селесао" достаточно уверенно разобрались с соперником.
В рамках финала чемпионата мира по футзалу Бразилия встретилась с Аргентиной.
Все вопросы относительно победителя матча «селесао» попытались решить еще в первой 20-минутке. Голами в первом тайме отмечались Ферран и Рафа Сантос.
После переріва подопечные Шавьера Маркиньоса стали играть спокойнее, а "альбиселесте" наоборот взвинтили темп, но это помогло им забить лишь гол престижа.
Таким образом, именно бразильцы уже в шестой раз становятся чемпионами мира. Последний раз им это удавалось в 2012 году.
Бразилия - Аргентина 2:1
Голы: Ферран, 6, Рафа Сантос, 13 - Роза, 40
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