Бразилия стала чемпионом мира по футзалу, обыграв Аргентину

В рамках финала чемпионата мира по футзалу Бразилия встретилась с Аргентиной.

Все вопросы относительно победителя матча «селесао» попытались решить еще в первой 20-минутке. Голами в первом тайме отмечались Ферран и Рафа Сантос.

После переріва подопечные Шавьера Маркиньоса стали играть спокойнее, а "альбиселесте" наоборот взвинтили темп, но это помогло им забить лишь гол престижа.

Таким образом, именно бразильцы уже в шестой раз становятся чемпионами мира. Последний раз им это удавалось в 2012 году.

Бразилия - Аргентина 2:1

Голы: Ферран, 6, Рафа Сантос, 13 - Роза, 40

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