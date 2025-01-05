Украина впервые за 17 лет взяла медаль на этапе Кубка мира по санному спорту

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

Украинскую команду в соревнованиях представляли Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой/Назарий Качмар и Елена Стецькив/Александра Мох.

Украинцы сумели продемонстрировать третий результат с отставание на финише в 3,947 секунды от победителей сборной Германии. Второе место заняла команда Австрии.

Для Украины эта медаль Кубка мира по санному спорту стала первой с 2008 года, когда на подиум с серебром поднималась Наталья Якушенко, и девятой в целом.

Кроме того, эта награда является первой в истории Украины в эстафете, ранее все медали были в одиночных соревнованиях.

Кубок мира по санному спорту, эстафета

Германия - 3.00,723 Австрия +0,040 Украина +3,947

Отметим, что на подиум поднялись все команды, которые сумели завершить эстафету. Сборные Польши, Латвии, Италии и США не финишировали.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!