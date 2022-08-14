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Украинские синхронистки оказались лучшими в комбинации, вновь завоевав золото на ЧЕ по водным видам спорта

Есть шестая золотая медаль на турнире в Риме.
14 августа, 17:01
Сборная Украины по синхронному плаванию / НОК Украины
Сборная Украины по синхронному плаванию / НОК Украины
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На четвертый день проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме прошли соревнования лучших синхронисток в комбинации.

И вновь нашим спортсменкам не было равных - девушки набрали 95,2000 баллов, которые оказались недостижимыми для их соперниц. Стоит отметить, что уже третий чемпиона Европы подряд проходит под знаком побед украинской сборной.

Команда из 11 человек - Марта Федина, Владислава и Марина Алексиивы, Вероника Гришко, Олеся Деревянченко, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, София Мациевская, Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская - выиграла таким составом второе золото, ведь несколькими днями ранее они были лучшими в хайлайте.

Чемпиона Европы по водным видам спорта, Рим, Италия
Артистическое плавание, комбинация

1. Украина - 95,2000
2.Италия - 92,6667
3. Греция - 89,4000

Данная победа стала уже второй за 14 августа для Украины. Ранее Марта Федина продолжила собирать золото чемпионата Европы, одержав победу в одиночном выступлении.

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