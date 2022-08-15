Сестры Алексеевы выиграли второе золото на ЧЕ по водным видам
Девушки завоевали очередную медаль для Украины.
В понедельник, 15 августа, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта.
Украинские спортсменки Марина и Владислава Алексеевы завоевали золотую награду в артистическом плавание в произвольной программе дуэтов.
Наши девушки показали лучший результат, набрав - 92.8538. Второе место заняли представительницы Австрии (91.9852), а тройку лучших замкнул дуэт из Италии (90.3577).
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Артистическое плавание, дуэт
- Украина - 92.8538
- Австрия - 91.9852
- Италия - 90.3577
Отметим, что сестры уже выигрывали золото на чемпионате Европы, став лучшими в произвольной программе дуэтов.
На ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на турнире.