Сестры Алексеевы выиграли второе золото на ЧЕ по водным видам

Сегодня, 12:10

Сегодня, 12:10

Девушки завоевали очередную медаль для Украины.

Марина и Владислава Алексеевы / Getty Images

В понедельник, 15 августа, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта.

Украинские спортсменки Марина и Владислава Алексеевы завоевали золотую награду в артистическом плавание в произвольной программе дуэтов.

Наши девушки показали лучший результат, набрав - 92.8538. Второе место заняли представительницы Австрии (91.9852), а тройку лучших замкнул дуэт из Италии (90.3577).

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Рим, Италия

Артистическое плавание, дуэт

Украина - 92.8538 Австрия - 91.9852 Италия - 90.3577

Отметим, что сестры уже выигрывали золото на чемпионате Европы, став лучшими в произвольной программе дуэтов.

На ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на турнире.