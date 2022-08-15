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Сестры Алексеевы выиграли второе золото на ЧЕ по водным видам

Девушки завоевали очередную медаль для Украины.
Сегодня, 12:10
Марина и Владислава Алексеевы / Getty Images
Марина и Владислава Алексеевы / Getty Images
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В понедельник, 15 августа, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта.

Украинские спортсменки Марина и Владислава Алексеевы завоевали золотую награду в артистическом плавание в произвольной программе дуэтов.

Наши девушки показали лучший результат, набрав - 92.8538. Второе место заняли представительницы Австрии (91.9852), а тройку лучших замкнул дуэт из Италии (90.3577).

Чемпионат Европы по водным видам спорта
Рим, Италия
Артистическое плавание, дуэт

  1. Украина - 92.8538
  2. Австрия - 91.9852
  3. Италия - 90.3577

Отметим, что сестры уже выигрывали золото на чемпионате Европы, став лучшими в произвольной программе дуэтов.

На ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на турнире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные виды спорта чемпионат Европы артистическое плавание
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