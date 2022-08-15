Украина завоевала восьмое золото в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022

Украинки праздновали успех во всех восьми дисциплинах, в которых принимали участие.

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в Риме.

Украинская команда, за которую выступали Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко, с результатом 94,1000 стала лучшей в финале соревнований.

Читай также: Сестры Алексеевы выиграли второе золото на ЧЕ по водным видам

Для Украины это уже восьмое золото в артистическом плавании на ЧЕ-2022. При этом украинские синхронистки выиграли все восемь дисциплин, в которых участвовали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022

Артистическое плавание

Произвольная программа

1. Украина - 94,1000

2. Италия - 92,6667

3. Франция - 90,5667

На ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.