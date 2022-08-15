iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина завоевала восьмое золото в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022

Украинки праздновали успех во всех восьми дисциплинах, в которых принимали участие.
Вчера, 17:40
Украинки взяли восьмое золото / Getty Images
Украинки взяли восьмое золото / Getty Images
0 0 0

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в Риме.

Украинская команда, за которую выступали Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко, с результатом 94,1000 стала лучшей в финале соревнований.

Читай также: Сестры Алексеевы выиграли второе золото на ЧЕ по водным видам

Для Украины это уже восьмое золото в артистическом плавании на ЧЕ-2022. При этом украинские синхронистки выиграли все восемь дисциплин, в которых участвовали.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022

Артистическое плавание

Произвольная программа

1. Украина - 94,1000

2. Италия - 92,6667

3. Франция - 90,5667 

На ISPORT доступно расписание и результаты украинских спортсменов на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные виды спорта Сборная Украины артистическое плавание чемпионат Европы по водным видам спорта
0 0 0

Статьи по теме

Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании
Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022 Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK