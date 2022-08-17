Часть сборной Украины по артистическому плаванию вернулась в Харьков

В среду, 17 августа, часть сборной Украины по артистическому плаванию, которая полностью состоит из харьковчанок, вернулась в Харьков.

Покинув Рим, где проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, украинские спортсменки и тренеры прилетели на родную землю, где рассказали, как они выступали на турнире, чего они хотели добиться и почему они решили вернуться, несмотря на войну.

"Мы думали о нашей стране, о наших людях и пытались показать, кто мы. Показать, что украинцы - это несгибаемая, сильная нация, которая растет и будет лучшей в мире", - цитирует Марту Федину Суспільне Харків.

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Федина стала шестикратной чемпионкой Европы, завоевав три золота в сольном выступлении и еще три - в командном.

Все медали Марты Фединой с ЧЕ

"Много кто удивлялся, потому что мы вернулись в место, где идет война, но мы не можем без Харькова, не можем без нашего города. И я очень горжусь своими спортсменами и всеми жителями города Харькова, потому что как бы нас не мучили, как бы к нам не цеплялись, мы достойно живем".

"И, слава Богу, у нас есть защитники, которые защитят не только спорт, но и женщин, матерей и все, что у нас сегодня осталось лучшего. Оно с нами так и останется, пусть даже не думают", - сказала тренер спортсменок Светлана Саидова.

Напомним, что на чемпионате Европы по водным видам спорта украинки в артистическом плавании заработали восемь золотых медалей.