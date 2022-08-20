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Вышиванова завоевала серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках с 20 метровой вышки

Украинка добыла историческую награду.
Сегодня, 08:39
Антонина Вышиванова (слева)
Антонина Вышиванова (слева)
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В итальянском Риме проходит чемпионат Европы по водным видам спорта

Антонина Вышиванова принесла в копилку сборной Украины очередную медаль.

Читай также: Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете

Украинская спортсменка стала второй в хайдайвинге с результатом 295.40 балла, уступив лишь представительнице Германии.

Примечательно, что данная награда является исторической, ведь хайдайвинг впервые представлен на чемпионатах Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат Европы
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