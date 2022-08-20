Вышиванова завоевала серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках с 20 метровой вышки
Украинка добыла историческую награду.
В итальянском Риме проходит чемпионат Европы по водным видам спорта
Антонина Вышиванова принесла в копилку сборной Украины очередную медаль.
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Украинская спортсменка стала второй в хайдайвинге с результатом 295.40 балла, уступив лишь представительнице Германии.
Примечательно, что данная награда является исторической, ведь хайдайвинг впервые представлен на чемпионатах Европы.