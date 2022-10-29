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Романчук завоевал золото престижного турнира по плаванию на открытой воде

Украинскому спортсмену не было равных на дистанции 10 км.
Вчера, 23:20
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images
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Украинец Михаил Романчук стал триумфатором престижного турнира по плаванию на открытой воде Oceanman World, который проходит в греческом Ретимно.

Украинский спортсмен завоевал золотую медаль, продемонстрировав лучший результат в заплыве на 10 км. Дистанцию он преодолел за 01:35:33.301.

Романчук всего на 0,120 секунды опередил немца Флориана Веллброка, ставшего вторым. Замкнул тройку еще один представитель Германии Роб Муффельс

Oceanman World. 10 км

1. Михаил Романчук (Украина) - 01:35:33.301

2. Флориан Веллброк (Германия) - 01:35:33.421

3. Роб Муффельс (Германия) - 01:35:35.761

Напомним, ранее Романчук завоевал серебро первого этапа Кубка мира по плаванию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плавание Михаил Романчук
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