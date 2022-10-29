Романчук завоевал золото престижного турнира по плаванию на открытой воде

Украинскому спортсмену не было равных на дистанции 10 км.

Украинец Михаил Романчук стал триумфатором престижного турнира по плаванию на открытой воде Oceanman World, который проходит в греческом Ретимно.

Украинский спортсмен завоевал золотую медаль, продемонстрировав лучший результат в заплыве на 10 км. Дистанцию он преодолел за 01:35:33.301.

Романчук всего на 0,120 секунды опередил немца Флориана Веллброка, ставшего вторым. Замкнул тройку еще один представитель Германии Роб Муффельс

Oceanman World. 10 км

1. Михаил Романчук (Украина) - 01:35:33.301

2. Флориан Веллброк (Германия) - 01:35:33.421

3. Роб Муффельс (Германия) - 01:35:35.761

Напомним, ранее Романчук завоевал серебро первого этапа Кубка мира по плаванию.