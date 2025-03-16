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Кохан впервые за последние 4 года не выиграл медаль Кубка Европы, экс-украинец - серебряный призер

Михаил занял шестое место.
Сегодня, 14:51
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

На Кипре проходит Кубок Европы по метаниям, где принимает участие и сборная Украины.

Наибольшие надежды возлагались на бронзового призера Олимпийских Игр в Париже и действующего победителя данного Кубка Михаила Кохана.

Украинский метатель молота, впрочем, не смог оправдать авансов. Кохан совершил только одну зачетную попытку, метнув молот на 76,11, что позволило ему занять только 6 место.

Победил венгр Бенси Халаш с результатом 78,75, серебро с личным рекордом (77,98) добыл представитель Чехии Велимир Мысливчук, который ранее представлял Украину. Бронза у норвежца Томаса Мардала - 77,43.

Напомним, ранее Украина объявила состав на Чемпионат мира в помещении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Кохан

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