Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги, уступив лишь олимпийскому чемпиону

Украинский метатель молота выборол серебряную награду на соревнованиях в Осло.

Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал призером в секторе метания молота на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в столице Норвегии Осло.

Эта дисциплина не входит в перечень основных на Бриллиантовой лиге, поэтому медали в ней были разыграны за день до старта главной части соревнований.

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Кохан после трех попыток шел четвертым с результатом 77.05 м, но в пятой попытке отправил молот на 78.34 м, что позволило ему ворваться в медальную тройку со вторым показателем.

В решающей попытке украинский атлет улучшил свой результат, метнув молот на 79.95 м, и завоевал серебряную награду.

Превзошел украинца лишь олимпийский чемпион Итан Кацберг из Канады с результатом 80.19 м.

Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия

Метание молота, мужчины

Итан Кацберг (Канада) - 80.19 м Михаил Кохан (Украина) - 79.95 м Томас Мардаль (Норвегия) - 78.25 м

Ранее сообщалось, что Кохан завоевал медаль на этапе Континентального тура в Загребе.

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