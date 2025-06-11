iSport.ua
Русский Українська
Другие

Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги, уступив лишь олимпийскому чемпиону

Украинский метатель молота выборол серебряную награду на соревнованиях в Осло.
Вчера, 23:25       Автор: Игорь Мищук
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал призером в секторе метания молота на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в столице Норвегии Осло.

Эта дисциплина не входит в перечень основных на Бриллиантовой лиге, поэтому медали в ней были разыграны за день до старта главной части соревнований.

Читай также: Дорощук выиграл "серебро" этапа Бриллиантовой лиги

Кохан после трех попыток шел четвертым с результатом 77.05 м, но в пятой попытке отправил молот на 78.34 м, что позволило ему ворваться в медальную тройку со вторым показателем.

В решающей попытке украинский атлет улучшил свой результат, метнув молот на 79.95 м, и завоевал серебряную награду.

Превзошел украинца лишь олимпийский чемпион Итан Кацберг из Канады с результатом 80.19 м.

Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия
Метание молота, мужчины

  1. Итан Кацберг (Канада) - 80.19 м
  2. Михаил Кохан (Украина) - 79.95 м
  3. Томас Мардаль (Норвегия) - 78.25 м

Ранее сообщалось, что Кохан завоевал медаль на этапе Континентального тура в Загребе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бриллиантовая лига Михаил Кохан

Статьи по теме

Дорощук выиграл "серебро" этапа Бриллиантовой лиги Дорощук выиграл "серебро" этапа Бриллиантовой лиги
Кохан завоевал медаль на этапе Континентального тура в Загребе Кохан завоевал медаль на этапе Континентального тура в Загребе
Бех-Романчук возобновит выступления в Бриллиантовой лиге Бех-Романчук возобновит выступления в Бриллиантовой лиге
Магучих в первой попытке взяла золото на этапе Бриллиантовой лиги Магучих в первой попытке взяла золото на этапе Бриллиантовой лиги

Видео

Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча
Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Мареска назвал ключевую проблему итальянского футбола
Европа00:37
Чемпионат Европы U-21: Испания обыграла хозяев в стартовом матче турнира, Италия и Грузия также выиграли свои матчи
Европа00:17
Хейсен - о Реале: 15 кубков Лиги чемпионов меня очень впечатлили
Европа00:15
Победитель Лиги чемпионов презентовал новую домашнюю форму
Вчера, 23:25
Легкая атлетика23:25
Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги, уступив лишь олимпийскому чемпиону
Европа23:13
Ван де Вен: Увольнение Постекоглу - странное решение
Европа22:40
Арсенал намерен купить еще одного защитника у Аякса
Игровые22:30
Украина одолела призера Олимпиады-2024 в дебютном матче Лиги наций по волейболу
Киберспорт21:47
NaVi в финале верхней сетки квалификации Esports World Cup 2025
Европа21:32
"Результат, конечно, имеет значение": Тренер молодежной сборной Украины - о Евро-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK