Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги, уступив лишь олимпийскому чемпиону
Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал призером в секторе метания молота на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в столице Норвегии Осло.
Эта дисциплина не входит в перечень основных на Бриллиантовой лиге, поэтому медали в ней были разыграны за день до старта главной части соревнований.
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Кохан после трех попыток шел четвертым с результатом 77.05 м, но в пятой попытке отправил молот на 78.34 м, что позволило ему ворваться в медальную тройку со вторым показателем.
В решающей попытке украинский атлет улучшил свой результат, метнув молот на 79.95 м, и завоевал серебряную награду.
Превзошел украинца лишь олимпийский чемпион Итан Кацберг из Канады с результатом 80.19 м.
Бриллиантовая лига. Осло, Норвегия
Метание молота, мужчины
- Итан Кацберг (Канада) - 80.19 м
- Михаил Кохан (Украина) - 79.95 м
- Томас Мардаль (Норвегия) - 78.25 м
Ранее сообщалось, что Кохан завоевал медаль на этапе Континентального тура в Загребе.
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