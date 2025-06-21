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Магучих досрочно квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги

Также путевку в финал уже получила Никола Олислагерс.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила путевку в финал Бриллиантовой лиги.

Это случилось по итогам этапа в Париже, где украинка выиграла серебряную медаль.

Даже несмотря на два серебра подряд Магучих осталась лучшей прыгуньей турнира, что и позволило ей досрочно отобраться в финал.

Также путевку в финал получила и Никола Олислагерс, занимающая вторую строчку рейтинга. В оставшихся двух этапах пробиться в финал может и Юлия Левченко, которая сейчас находится на четвертой строчке.

Напомним, что финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин пройдет 27-28 августа в Цюрихе, Швейцария.

Ранее также сообщалось, что Даяна Ястремская установила новое достижение.

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