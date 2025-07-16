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Магучих разделила на двоих "золото" этапа Континентального тура

Соревнования в прыжках в высоту получили двух победительниц.
Вчера, 21:40       Автор: Антон Федорцив
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап "бронзового" уровня Континентального тура. Правда, местом на верхней ступеньке пьедестала в бельгийском Льеже пришлось поделиться.

Рекордсменка мира начала выступления на высоте 1,91 м. Ее Магучих покорила с первой попытки. Планку на 1,94 м она пропустила, а вот взять 1,96 м не смогла с трёх попыток.

Тем временем американка Черити Хафнагель прыгнула на те же 1,91 м. Зато покорить 1,96 м она тоже не смогла. Дополнила подиум чешская спортсмена Михаэла Груба (1,86 м).

Континентальный тур. Льеж, Бельгия
Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих – 1,91 м
1. Черити Хафнагель – 1,91 м
3. Михаэла Груба – 1,86 м

Напомним, украинка Юлия Левченко выиграла "серебро" Континентального тура в итальянской Брешии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих Континентальный тур

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