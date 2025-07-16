Магучих разделила на двоих "золото" этапа Континентального тура
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап "бронзового" уровня Континентального тура. Правда, местом на верхней ступеньке пьедестала в бельгийском Льеже пришлось поделиться.
Рекордсменка мира начала выступления на высоте 1,91 м. Ее Магучих покорила с первой попытки. Планку на 1,94 м она пропустила, а вот взять 1,96 м не смогла с трёх попыток.
Тем временем американка Черити Хафнагель прыгнула на те же 1,91 м. Зато покорить 1,96 м она тоже не смогла. Дополнила подиум чешская спортсмена Михаэла Груба (1,86 м).
Континентальный тур. Льеж, Бельгия
Прыжки в высоту, женщины
1. Ярослава Магучих – 1,91 м
1. Черити Хафнагель – 1,91 м
3. Михаэла Груба – 1,86 м
Напомним, украинка Юлия Левченко выиграла "серебро" Континентального тура в итальянской Брешии.
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