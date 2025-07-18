Левченко пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне

Имя украинки просто исчезло из заявки.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, сообщает Суспильне.

Изначально Левченко должна была участвовать в турнире вместе с Ярославой Магучих, однако вскоре ее имя исчезло из заявки.

На текущий момент ни организаторы, на спортсменка никак не комментировали ситуацию.

Напомним, что после четырех этапов Юлия занимает четвертую строчку в общем зачете. А до финала лиги осталось лишь два этапа.

Этап в Лондоне состоится уже завтра, 9 июля.

Ранее также сборная Украины заработала первые медали на Универсиаде.

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