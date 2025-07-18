iSport.ua
Русский Українська
Другие

Левченко пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне

Имя украинки просто исчезло из заявки.
Вчера, 22:33       Автор: Андрей Безуглый
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, сообщает Суспильне.

Изначально Левченко должна была участвовать в турнире вместе с Ярославой Магучих, однако вскоре ее имя исчезло из заявки.

На текущий момент ни организаторы, на спортсменка никак не комментировали ситуацию.

Напомним, что после четырех этапов Юлия занимает четвертую строчку в общем зачете. А до финала лиги осталось лишь два этапа.

Этап в Лондоне состоится уже завтра, 9 июля.

Ранее также сборная Украины заработала первые медали на Универсиаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко

Статьи по теме

Левченко взяла "серебро" на этапе Континентального тура Левченко взяла "серебро" на этапе Континентального тура
Левченко с лучшим личным результатом сезона стала призеркой международных соревнований Левченко с лучшим личным результатом сезона стала призеркой международных соревнований
Магучих стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже Магучих стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже
Магучих впервые за два года не выиграла золотую медаль Магучих впервые за два года не выиграла золотую медаль

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Довбик получит в партнеры талантливого бразильца
Вчера, 23:40
Европа23:40
Легенда сборной Хорватии занял должность в своем бывшем клубе
Бокс23:10
Усик показал рекордный вес перед реваншем с Дюбуа
Другие22:44
Украинский сумоист установил новый рекорд
Легкая атлетика22:33
Левченко пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне
Европа21:50
Манчестер Сити может вернуться своего воспитанника
Европа21:05
Два лондонских клуба претендуют на звезду сборной Нидерландов
Европа20:37
Арсенал официально представил очередного новичка
Украина19:49
ЛНЗ подписал лидера другого клуба УПЛ
Европа19:48
Манчестер Юнайтед начал переговоры по талантливому вратарю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK