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Главная конкурентка Бех-Романчук в тройном прыжке пропустит Олимпийские Игры

Юлимар Рохас получила травму ахилла.
Сегодня, 21:33
Юлимар Рохас / Getty Images
Юлимар Рохас / Getty Images

Известная венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас не сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила сама спортсменка в Instagram.

По словам Рохас, она получила травму ахилла, которая помешает ей воплотить свою мечту и представить родную страну на Олимпийских Играх.

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"С большой болью и грустью вынуждена сказать, что во время тренировки я, приземляясь после прыжка, почувствовала серьезную боль, которую впоследствии диагностировали как травму ахиллова сухожилия.

Мое сердце разбито, и я чувствую грусть. Хочу извиниться за то, что не смогу представить Венесуэлу на Олимпиаде в Париже", - написала легкоатлетка.

Отметим, что Юлимар на последнем Чемпионате Мира по легкой атлетике была главной конкуренткой Марины Бех-Романчук в тройном прыжке, и сама венесуэлка выиграла золото.

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