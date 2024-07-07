Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Украинскому атлету не хватило совсем немного до серебряной награды.

Украинец Михаил Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги, который проходит в Париже.

В секторе метания молота украинский спортсмен в последней попытке продемонстрировал результат 75.13 м, который принес ему бронзовую награду.

Читай также: Кохан - выиграл бронзу Евро, пропустив прыгнувших выше головы оппонентов

До серебра украинцу не хватило всего пяти сантиметров. В итоге первые два места на подиуме заняли поляки Павел Файдек (77.13 м) и Войцех Новицки (75.17 м).

Бриллиантовая лига, Париж

Метание молота, мужчины

Павел Файдек (Польша) - 77.13 м Войцех Новицки (Польша) - 75.17 м Михаил Кохан (Украина) - 75.13 м

Соревнования по метанию молота на этапе в Париже не входили в зачет Бриллиантовой лиги, но в турнире приняли участие все ведущие представители этой дисциплины.

Ранее сообщалось, что Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!