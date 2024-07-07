Кохан стал призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота
Украинец Михаил Кохан стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги, который проходит в Париже.
В секторе метания молота украинский спортсмен в последней попытке продемонстрировал результат 75.13 м, который принес ему бронзовую награду.
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До серебра украинцу не хватило всего пяти сантиметров. В итоге первые два места на подиуме заняли поляки Павел Файдек (77.13 м) и Войцех Новицки (75.17 м).
Бриллиантовая лига, Париж
Метание молота, мужчины
- Павел Файдек (Польша) - 77.13 м
- Войцех Новицки (Польша) - 75.17 м
- Михаил Кохан (Украина) - 75.13 м
Соревнования по метанию молота на этапе в Париже не входили в зачет Бриллиантовой лиги, но в турнире приняли участие все ведущие представители этой дисциплины.
Ранее сообщалось, что Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике.
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