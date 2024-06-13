Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике
С 7 по 12 июня в Риме (Италия) проходил чемпионат Европы по легкой атлетике.
На соревнованиях разыгрывались 49 комплектов наград. В составе сборной Украины выступали 46 спортсменов (18 мужчин и 28 женщин).
По итогам чемпионата Европы-2024 Украина добыла шесть медалей:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту) - "золото";
- Владислав Лавский (прыжки в высоту) - "серебро";
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту) - "бронза";
- Олег Дорощук (прыжки в высоту) - "бронза";
- Людмила Оляновская (спортивная ходьба, 20 км) - "бронза";
- Михаил Кохан (метание молота) - "бронза".
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Эти шесть наград позволили Украине занять четырнадцатое место медального зачета, который выиграла Италия, страна-хозяйка турнира, которая насобирала 24 медали.
Медальный зачет ЧЕ-2024 по легкой атлетике
1. Италия - 11 золотых медалей + 9 серебряных медалей + 4 бронзовых медалей = 24 медали
2. Франция - 4 + 5 + 7 = 16
3. Великобритания - 4 + 4 + 5 = 13
4. Норвегия - 4 + 2 + 1 = 7
5. Швейцария - 4 + 1 + 4 = 9
...
14. Украина - 1 + 1 + 4 = 6
Стоит отметить, что на прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2022 году в Мюнхене (Германия), Украина добыла две золотые медали.
Но тогда всего украинцы выиграли пять наград. Этого хватило, чтобы занять девятое место медального зачета.
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