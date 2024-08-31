iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги

Для украинца это уже второй подиум подряд.
Сегодня, 00:19
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В пятницу, 30 августа, в Риме прошел этап Бриллиантовой лиги, где принимал участие Олег Дорощук.

В прыжках в высоту наш легкоатлет сумел взять бронзовую медаль, преодолев высоту в 2.27 м.

Лишь два атлета сумели взять 2.30 м и выиграть золотую и соответственно серебряную медали.

Дорощук же разделил же третье место с итальянцем Джанмарко Тамбери, показав идентичные результаты.

Отметим, что для Олега это второй подиум подряд, украинец также стал третьим на этапе в Хожуве.

Ранее также сообщалось, что Дюплантис побил собственный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Дорощук

Статьи по теме

Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился
Осимхен останется в Наполи - RMC Sport Осимхен останется в Наполи - RMC Sport
Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте
Интер разгромил Аталанту в домашнем матче Интер разгромил Аталанту в домашнем матче
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:40
Осимхен останется в Наполи - RMC Sport
Легкая атлетика00:19
Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
Вчера, 23:48
Европа23:48
Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте
Европа23:42
Интер разгромил Аталанту в домашнем матче
Формула 123:35
"Он - бог": новичок Формулы-1 обсудил сравнение себя с Месси
Европа23:05
Жирона взяла в аренду нападающего сборной Нидерландов
Теннис23:04
Костюк усутпила известной американке в третьем раунде US Open
Теннис23:01
Украинцы на US Open: Свитолина и Костюк покинули турнир после третьего раунда
Европа22:49
Челси не смог продать форварда клубу, который принадлежит его владельцу
Европа22:44
Милан может подписать бывшего лидера Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK