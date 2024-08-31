Дорощук взял бронзу на этапе Бриллиантовой лиги

Для украинца это уже второй подиум подряд.

В пятницу, 30 августа, в Риме прошел этап Бриллиантовой лиги, где принимал участие Олег Дорощук.

В прыжках в высоту наш легкоатлет сумел взять бронзовую медаль, преодолев высоту в 2.27 м.

Лишь два атлета сумели взять 2.30 м и выиграть золотую и соответственно серебряную медали.

Дорощук же разделил же третье место с итальянцем Джанмарко Тамбери, показав идентичные результаты.

Отметим, что для Олега это второй подиум подряд, украинец также стал третьим на этапе в Хожуве.

Ранее также сообщалось, что Дюплантис побил собственный рекорд.

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