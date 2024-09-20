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Карлсен призвал не восстанавливать в правах российских и белорусских шахматистов

Именитый гроссмейстер выступил за сохранение санкций против представителей стран-агрессоров.
Сегодня, 01:10
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images

Знаменитый гроссмейстер Магнус Карлсен выступил против возвращения россиянам и белорусам национальных символов на международных соревнованиях.

Норвежец на гала-ужине в честь столетия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) получил награду величайшему шахматисту за сто лет и высказался о сохранении санкций в отношении представителей стран-агрессоров, поддержав Украину. При этом во время выступления гроссмейстера вместе с ним на сцене находился президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович.

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"Очень благодарен. Как-то странно получать эту награду в то время, когда я все еще активный игрок. Сейчас меня больше волнует матч Норвегии против Вьетнама.

Конечно, я счастлив получить эту награду, но, по моему личному мнению, Гарри Каспаров сделал лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно считаю, что он был более достоин.

Но я бы сказал, что, по крайней мере, в честь Гарри, я уверен, он воспользовался бы возможностью посоветовать не восстанавливать российскую и белорусскую шахматные федерации, так что я тоже так поступлю. Спасибо", - приводит слова Карлсена Chess Topics.

Отметим, что 21-22 сентября должна пройти заседание Генеральной ассамблеи ФИДЕ, на которой по запросу шахматной федерации Кыргызстана будет рассмотрена возможность восстановления в правах российской и белорусской шахматных федераций.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ решила вернуть россии членство в организации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Магнус Карлсен

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