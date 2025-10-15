iSport.ua
Русский Українська
Другие

B8 проиграли FaZe и вылетели из CS Asia Championships

Украинский коллектив занял последнее место.
Сегодня, 10:22       Автор: Василий Войтюк
B8 / HLTV
B8 / HLTV

В рамках турнира CS Asia Championships 2025 украинский коллектив B8 встретился в матче нижней сетки группы B с FaZe и проиграл этот матч на трех картах.

На Dust2 сильнее были FaZe (13:9), а на Mirage все решалось на овертаймах, которых было сыграно три партии (18:22). А вот на Ancient шансов у украинцев фактически не было, они выиграли всего 5 раундов.

Таким образом, B8 проиграли оба матча групповой стадии и вылетели из турнира, заняв 13-16 места и заработав всего 1000 долларов призовых.

Напомним, что 15 октября на турнире Thunderpick World Championship 2025 стартует другой украинский клуб - NaVi.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CS2 B8 Esports

Статьи по теме

Passion UA распустили состав по CS2 Passion UA распустили состав по CS2
NaVi не смогли пробиться на BLAST Bounty Fall 2025 NaVi не смогли пробиться на BLAST Bounty Fall 2025
NaVi вышли в полуфинал IEM Cologne 2025 NaVi вышли в полуфинал IEM Cologne 2025
B8 проиграли FlyQuest и вылетели из IEM Cologne B8 проиграли FlyQuest и вылетели из IEM Cologne

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Формула 116:50
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026
НХЛ16:10
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Европа15:36
Барселона пролонгировала звезду команды
НБА15:00
Даллас определился с судьбой тренера
ЧМ-202614:30
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?
НХЛ14:28
Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Европа13:57
Тоттенхэм вернул бывшего функционера
Украина13:30
УХЛ: Шторм примет Крыжинку Кэпиталз
Украина13:25
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
Теннис13:05
Киченок вышла в полуфинал японского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK