B8 проиграли FaZe и вылетели из CS Asia Championships

В рамках турнира CS Asia Championships 2025 украинский коллектив B8 встретился в матче нижней сетки группы B с FaZe и проиграл этот матч на трех картах.

На Dust2 сильнее были FaZe (13:9), а на Mirage все решалось на овертаймах, которых было сыграно три партии (18:22). А вот на Ancient шансов у украинцев фактически не было, они выиграли всего 5 раундов.

Таким образом, B8 проиграли оба матча групповой стадии и вылетели из турнира, заняв 13-16 места и заработав всего 1000 долларов призовых.

Напомним, что 15 октября на турнире Thunderpick World Championship 2025 стартует другой украинский клуб - NaVi.

