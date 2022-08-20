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NaVi без s1mple проиграли Complexity на BLAST Premier Fall Groups 2022

Несмотря на удачную игру от 'headtr1ck', который заменил снайпера, "Рожденные побеждать" ничего не смогли поделать со своими оппонентами.
Сегодня, 15:42
Александр 's1mple' Костылев / Getty Images
Александр 's1mple' Костылев / Getty Images
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В субботу, 20 августа, стартовал турнир BLAST Premier Fall Groups 2022 по CS:GO для участников группы B.

В первом матче соревнования Natus Vincere, ослабленные потерей своего снайпера Александра 's1mple' Костылева, встретились с американо-канадским коллективом Complexity.

Встреча проходила в формате best-of-1, а игровой картой стал "Overpass". Первая половина карты прошла при равной борьбе, которая закончилась не в пользу украинской команды - 7:8. А вот дальше последовал разгром 8:2 и итоговая победа Complexity.

Судя по результатам, даже если бы s1mple смог принять участие, это не сильно бы изменило картину поединка. Даниил 'headtr1ck' Валитов, призванный из молодежного состава "Рожденных побеждать" успешно заменил Костылева, являясь по итогам матча единственным игроком NaVi с положительным показателем полезности.

NaVi отправляются в нижнюю сетку группы, где встретятся с аналогичным неудачником пары G2 - Team Liquid. Матч пройдет в этот же день в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi Counter-Strike- Global Offensive Natus Vincere navi junior csgo BLAST Premier Fall Groups 2022
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